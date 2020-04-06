Модель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, трогательно поздравила свою подругу с днем рождения

Серию фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Белла опубликовала самые горячие кадры с певицей и дизайнером Джесси Джо Старк. На фото девушки позируют в откровенных нарядах, в купальниках и на вечеринках, а также без белья. Видно, что Хадид и Старк еще те тусовщицы.

«Рок-н-ролл принцесса. День рождения королевы», - подписала Белла фотографии.

За восемь часов фото собрало почти 220 тысяч лайков. Поклонники модели присоединились к поздравлениям.

«Детки», «Огонь», «Королева», «Я люблю тебя», «Передавай мои поздравления», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Белла и Старк очень давно дружат и проводят много времени вместе. Девушки даже выпустили совместную коллекцию одежды, ведь Старк, как известно, дочь основателей бренда Chrome Hearts.

Ранее мы писали, что 23-летняя супермодель Белла Хадид поделилась фото в прозрачной блузе. Звезда позировала в прозрачной яркой блузе, под которой виднелся кружевной лифчик. Аппетитные прелести Беллы выделялись и от них невозможно было отвести взгляда. Стоит отметить, что Хадид весьма эпатажная звезда. В ее арсенале много фокусов для привлечения внимания поклонников и прессы.

Напомним, что Белла Хадид затянула пышные прелести в крохотном бикини: "Кайфово".

Как сообщала Politeka, Белла Хадид избавилась от белья и показала топ самых горячих кадров: до неприличия красивая.

Также Politeka писала, что идеальная Белла Хадид в прозрачной блузке застыла в соблазнительной позе: «Ух, проказница».