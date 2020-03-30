Супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, постала в прозорій блузі

Зірка опублікувала пікантний кадр в своєму Instagram, пише Politeka.net.

Модель позувала в прозорій яскравій блузі, під якою виднівся мереживний ліфчик. Апетитні принади Белли виділялися і від них неможливо було відвести погляду: "Пустуха".

До того ж акценту додавали зображення дітей на блузці.

Варто відзначити, що Белла позувала абсолютно без макіяжу. Вона зняла себе знизу, дивлячись, мабуть, в телефон.

Волосся красуня прибрала в хвіст назад.

За три години пост зібрав понад 450 лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі не тільки робили компліменти зовнішності зірки, але і її вбранню.

Нагадаємо, Белла Хадід з'явилася на обкладинці журналу "Vogue".

Зірка постала у незвичній сукні з клаптиків тканини.

Вбрання не по стрункій фігурі зірки, від чого воно трохи спустилося з плеча. Ймовірно, під ним не було білизни.

Беллі зробили високу зачіску. Вона пильно дивилася в камеру, не посміхаючись.

За шість годин пост зібрав понад 150 тисяч лайків та багато коментарів.

Раніше повідомлялося, що Белла Хадід позувати напівоголеною.

Хадід залишилася в одній спідниці, а свої невеликі груди прикрила руками. Правда, на відео прекрасно видно принади дівчини.

«Відпочиваю вдома, як гарна дівчина», - написала Хадід.

Раніше ми писали, що Белла Хадід частково оголилася - красувалася в мерехтливого кольору топі, а також штанях з низькою талією і кофті.

Її подружка була також у топі і штанях. Своїми плоскими животами дами блиснули на камеру поблизу і нібито танцюючи.

Так, з допомогою популярного в Інста фільтра і програми "дівчата" вирішили заспівати.

Нагадаємо, що Белла Хадід без білизни і сорому показала своїх соковитих "подружок": "Мрія будь-якого чоловіка".

Раніше Politeka повідомляла, що спокуслива Белла Хадід блиснула пікантними місцями в прозорому вбранні: «Чорна пантера».

Також Politeka писала, що Белла Хадід намагалася приховати ідеальне тіло під білим хутром