Супермодель Белла Хадід, яку називають найкрасивішою жінкою минулого року, показала ідеальне тіло без білизни
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Гаразд, серіал вже закінчився. спасибі що прийшли», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Хадід позує в жовтому пальті без білизни, яке елегантно відкриває, демонструючи розкішне і підтягнуте тіло. Доповнює образ зірки пов'язка на голову і красиві намиста.
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«Вау, які вигини у тебе, Белла», «Це занадто гаряче! Божественно», «ти просто богиня, Белла», «ну як можна бути такою ідеальною», «красуня!», - пишуть вони.
До цього повідомлялося, що супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, з'явилася на обкладинці журналу "Vogue".
Знаменитість позувала в двох образах для випуску журналу в Греції.
Перший знімок був зроблений в червоних тонах. Белла позує, ймовірно, з об'ємною зачіскою: "Справжня Бестія".
Плечі оголені знаменитості, як і спина.
Очі красуні спрямовані в камеру, при цьому вона не посміхається.
На другому знімку Белла позує в незвичайному сукню з клаптиків тканини.
Вбрання не по стрункій фігурі зірки, чого він трохи спустився з плеча. Ймовірно, під ним не було білизни.
Беллі зробили високу зачіску. Вона пильно дивилася в камеру, не посміхаючись.
Руки зірки знаходяться з боків.
Нагадаємо, що Белла Хадід без білизни і сорому показала своїх соковитих "подружок": "Мрія будь-якого чоловіка".
Раніше Politeka повідомляла, що спокуслива Белла Хадід блиснула пікантними місцями в прозорому вбранні: «Чорна пантера».
Також Politeka писала, що Белла Хадід намагалася приховати ідеальне тіло під білим хутром: "Ну, просто фантастика".