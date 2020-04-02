Модель показала, за що її полюбили чоловіки

Супермодель Белла Хадід, яку називають найкрасивішою жінкою минулого року, показала ідеальне тіло без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Гаразд, серіал вже закінчився. спасибі що прийшли», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Хадід позує в жовтому пальті без білизни, яке елегантно відкриває, демонструючи розкішне і підтягнуте тіло. Доповнює образ зірки пов'язка на голову і красиві намиста.

«Вау, які вигини у тебе, Белла», «Це занадто гаряче! Божественно», «ти просто богиня, Белла», «ну як можна бути такою ідеальною», «красуня!», - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, з'явилася на обкладинці журналу "Vogue".

Знаменитість позувала в двох образах для випуску журналу в Греції.

Перший знімок був зроблений в червоних тонах. Белла позує, ймовірно, з об'ємною зачіскою: "Справжня Бестія".

Плечі оголені знаменитості, як і спина.

Очі красуні спрямовані в камеру, при цьому вона не посміхається.

На другому знімку Белла позує в незвичайному сукню з клаптиків тканини.

Вбрання не по стрункій фігурі зірки, чого він трохи спустився з плеча. Ймовірно, під ним не було білизни.

Беллі зробили високу зачіску. Вона пильно дивилася в камеру, не посміхаючись.

Руки зірки знаходяться з боків.

Нагадаємо, що Белла Хадід без білизни і сорому показала своїх соковитих "подружок": "Мрія будь-якого чоловіка".

Раніше Politeka повідомляла, що спокуслива Белла Хадід блиснула пікантними місцями в прозорому вбранні: «Чорна пантера».

Також Politeka писала, що Белла Хадід намагалася приховати ідеальне тіло під білим хутром: "Ну, просто фантастика".