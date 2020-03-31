Супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, похвалилася тілом в купальнику

Зірка позувала під час відпочинку на вулиці, пише Politeka.net.

Белла зробила селфі, ймовірно, після купання. Вона прибрала вологе волосся назад, а на її тілі можна розгледіти крапельки води.

Хадід постала в маленькому бікіні на мотузочках. Трикутники тканини ледь прикривали груди знаменитості і в той же час добре її підкреслили.

Плавки також на тонких мотузках були натягнуті вище стегон зірки.

Тонка талія, пружний живіт і пишні груди - в цьому фото все ідеально.

Варто відзначити, що Белла була зовсім без макіяжу і посвітила своїми веснянками.

Дівчина дивилася в камеру і мило посміхалася.

"Пощастило отримати вітамін D", - підписала кадр зірка, показавши, як їй кайфово.

За п'ять годин пост зібрав майже мільйон лайків. Користувачі мережі написали масу компліментів знаменитості, вони називали її прекрасною дівчиною.

Нагадаємо, Белла Хадід позувала в прозорій яскравій блузі, під якою виднівся мереживний ліфчик.

Апетитні принади моделі виділялися під тканиною. Акценту образу додавали зображення дітей на блузці.

Варто відзначити, що і в цей раз Белла позувала без макіяжу. Вона зняла себе знизу, дивлячись, мабуть, в телефон.

Раніше ми писали, що у мережі обговорюють схожість московської школярки Кіри і Белли Хадід. Користувачі мережі пишуть, що дівчинка - дочка моделі.

За три дні на Instagram школярки підписалися більш як 7000 осіб. Під кожним постом люди відзначають Беллу Хадід і пишуть Кірі, як же вона схожа на знаменитість.

"Просто сьогодні та вчора мої друзі скидали мені фотографії, а я і як би просто, я не знаю, з чого ви це взяли, але я не ображаюся", - написала дівчинка в одному з постів.

Нагадаємо, що Белла Хадід без білизни і сорому показала своїх соковитих "подружок": "Мрія будь-якого чоловіка".

Раніше Politeka повідомляла, що спокуслива Белла Хадід блиснула пікантними місцями в прозорому вбранні: «Чорна пантера».

Також Politeka писала, що Белла Хадід намагалася приховати ідеальне тіло під білим хутром: "Ну, просто фантастика".