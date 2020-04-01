Популярна модель Белла Хадід порадувала фанатів новою пікантною витівкою в прозорому вбранні

Як повідомляє Politeka, знімок дівчина опублікувала у себе на Instagram.

Так, модель позує з піднятими руками в прозорій блузці, виставивши напоказ розкішне тіло.

Доповнює образ зірки напівпрозору білизну кольору і елегантні штани. Однак що-небудь сказати її прихильники не могли – знімок супермодель опублікувала в Сторіс.

До цього повідомлялося, що топ-модель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою 2019 року, показала дивовижний знімок на своїй сторінці в мережі.

Белла Хадід — знаменита модель, яка є однією з найбільш затребуваних у своїй професії. Вона молода і красива, любить з'являтися у відвертих вбраннях і шокувати публіку.

Дівчину зараховують до золотої молоді, але вона не звертає на це уваги, а твердо йде до наміченої мети, яку визначила ще в ранньому віці.

Спекотна красуня Белла Хадід, яка відома своїм відвертим стилем і схильністю до зухвалим образів, підкорила публіку новим стильним цибулею і своїм досконалим тілом. Дівчина показала кадр на якому позує в топі мерехтливої кольору, який лише підкреслює "скарби" її фігури. Створюється враження, що вони буквально випадуть з наряду знаменитості.

Доповнили повсякденний цибулю легкий практично непомітний макіяж та "зализанный" низький хвостик.

Белла Хадід забрала у своїх шанувальників можливість прокоментувати відповідний кадр, адже його вона показала у своєму особистому Instagram-Stories.

Нагадаємо, що Белла Хадід без білизни і сорому показала своїх соковитих "подружок": "Мрія будь-якого чоловіка".

Раніше Politeka повідомляла, що спокуслива Белла Хадід блиснула пікантними місцями в прозорому вбранні: «Чорна пантера».

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