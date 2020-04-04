Модель Анастасія Квітко, яка прославилася як російська Кім Кардаш'ян, вразила формами у вбранні в сітку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

«Милий зайчик?» - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Квітко позує в пікантному вбранні в сітку, а на голові зірки красуються заячі вушка. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Ось це зайчик», «ти чудова», «гаряче», «неймовірно красиво», «ти сама неймовірна», «надзвичайно гаряче», «мама люба, ось це бомби», «вау, як апетитно», - пишуть вони.

До цього ми писали, що Анастасія Квітко, яку ЗМІ охрестили "руської Кім Кардаш'ян", опублікувала пікантне відео.

Як передає Politeka.net, популярна російська модель регулярно ділиться спокусливими кадрами на своїй сторінці в Instagram.

Жаркі селфи в одному купальнику постійно набирають масу лайків і захоплених коментарів. На цей раз вона вирішила дотримуватися традицій і в своїх сторіс опублікувала пікантну запис.

Позувала Квітко в мініатюрному купальнику, який стримував її шикарну груди.

Але на цей раз вона дозволила собі більше звичайного і збентежила божевільним виглядом знизу, завдяки якому можна було розглянути її форми з іншого боку.

Модель опустила камеру і показала груди.

Нагадаємо, що пишногруда російська Кардаш'ян показала свої краси з різних ракурсів.

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян ледь не розірвала крихітне білизна пишними формами: кадри тільки для дорослих.