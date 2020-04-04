Модель Анастасия Квитко, которую СМИ окрестили "русской Ким Кардашьян", опубликовала пикантное видео

Как передает Politeka.net, популярная российская модель регулярно делится соблазнительными кадрами на своей страничке в Instagram.

Жаркие селфи в одном купальнике постоянно набирают массу лайков и восторженных комментариев. В этот раз она решила придерживаться традиций и в своих сторис опубликовала пикантную запись.

Позировала Квитко в миниатюрном купальнике, который не без труда сдерживал ее шикарную грудь.

Но на этот раз она позволила себе больше обычного и обескуражила сумасшедшим видом снизу, благодаря которому можно было рассмотреть ее формы с другой стороны.



Модель опустила камеру и показала грудь.





Не так давно, модель поделилась откровенным снимком лежа на кровати, выставив свою пятую точку на всеобщее обозрение.

Стоить отметить, что сравнивают Анастасию с Ким не только из-за похожих форм, но и из-за их общей любви к фотошопу. Пользователи не раз ловили девушку на корректировании фигуры.

Как ни странно, но многие модели с их идеальными параметрами тоже не могут устоять перед искушением убрать с боков пару сантиметров с помощью фотошопа.





