Модель Анастасия Квитко, которая прославилась как русская Ким Кардашьян, поразила формами в наряде в сетку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

«Милый зайчик?» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Квитко позирует в пикантном наряде в сетку, а на голове звезды красуются заячьи ушки. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вот это зайчик», «ты великолепна», «горячо», «невероятно красиво», «ты самая невероятная», «чрезвычайно горячо», «мама дорогая, вот это бомбы», «вау, как аппетитно», - пишут они.

До этого мы писали, что Анастасия Квитко, которую СМИ окрестили "русской Ким Кардашьян", опубликовала пикантное видео.

Как передает Politeka.net, популярная российская модель регулярно делится соблазнительными кадрами на своей страничке в Instagram.

Жаркие селфи в одном купальнике постоянно набирают массу лайков и восторженных комментариев. В этот раз она решила придерживаться традиций и в своих сторис опубликовала пикантную запись.

Позировала Квитко в миниатюрном купальнике, который не без труда сдерживал ее шикарную грудь.

Но на этот раз она позволила себе больше обычного и обескуражила сумасшедшим видом снизу, благодаря которому можно было рассмотреть ее формы с другой стороны.

Модель опустила камеру и показала грудь.

Напомним, что пышногрудая русская Кардашьян показала свои красоты с разных ракурсов.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян едва не разорвала крохотное белье пышными формами: кадры только для взрослых.