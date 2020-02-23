Модель Анастасия Квитко, которая прославилась как русская Ким Кардашьян, показала влажные игры с подругой
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее Instagram страницу.
«Купальник бомба», - коротко говорится в сообщении.
На опубликованных снимках Квитко позирует в крохотном синем мини-бикини, которое едва прикрывает ее роскошные формы. А на другом снимке Квитко позирует вместе с подругой, которая также демонстрирует роскошную фигуру в закрытом купальнике.
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«Вау, какие формы. Настя, у вас больше, чем у подруги», «божественная. Люблю тебя!», «бомба!», «ты выглядишь просто божественно», «девкам очень нелегко обойти Настю», - пишут они.
Как собщалось ранее, российская модель и инстадива Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян из-за ее внушительных и роскошных форм, знает как привлечь внимание миллионов поклонников.
Красотка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм пикантными фото, на котороых предстала в вызывающем наряде. Модель позировала на кухне, взобравшись на стол. На Анастасии кожаные штаны коричневого цвета, которые "тесно" обтянули ее выдающуюся гордость - "пятую точку", а также неимоверно крохотный белый топ, который еле-еле удерживает шикарный бюст.
Квитко позирует сбоку, подняв руки вверх и дотронувшись к длинным локонам. Дополняют образ часики серебристого оттенка.
Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.
Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала неприличное место крупным планом.