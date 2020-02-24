Модель засветила все, что можно

Русская модель Анастасия Квитко порадовала поклонников новыми откровенными снимками в мини-платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

Так, модель позирует в крохотном мини-платье, которое оголяет пышные формы и идеальные длинные ноги. На другом снимке девушка демонстрирует свою «гордость Кардашьян». Это стал причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вот это крошка! Люблю тебя!», «вот это вид! Настоящее наслаждение», «божественные формы», «люблю тебя», «какие прелести – их просто так не скроешь», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная модель Анастасия Квитко, которую СМИ окрестили "русской Ким Кардашьян", опубликовала горячее видео.

Популярная российская модель не перестает дразнить мужскую половину фолловеров на своей страничке в Instagram.

На этот раз пышнотелая модель ошарашила откровенными видео.

Анастасия опубликовала видео в своих сторіс, на котором во всей красе показала свою знаменитую пятую точку. Модель продемонстрировала все мастерство «тверка». Действия бомбического выступления проходили на яхте.

С такими неимоверными формами танец вышел во истину захватывающим. Анастасия также не упустила момент и поласкала свою не менее внушительную грудь.

Ранее она опубликовала более откровенные кадры: она позировала на диване, элегантно расставив ноги в мини-бикини. Из-за этого ее белье практически не было видно.

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что Настя Каменских шокировала поклонников нелепым нарядом.