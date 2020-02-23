Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала роскошное тело в откровенном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

Так, Квитко позирует в откровенном мини-бикини в сетку, который элегантно оголяет ее пышные формы. Сама девушка, как можно заметить, позирует на балконе. Дополняет образ звезды чулки в сетку.

Однако ее поклонники не смогли что-либо сказать – снимок Квитко решила выбросить у себя в Сторис.

Как сообщалось ранее, российская модель и инстадива Анастасия Квитко знает как привлечь внимание миллионов поклонников.

Красотка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм пикантными фото, на котороых предстала в вызывающем наряде. Модель позировала на кухне, взобравшись на стол. На Анастасии кожаные штаны коричневого цвета, которые "тесно" обтянули ее выдающуюся гордость - "пятую точку", а также неимоверно крохотный белый топ, который еле-еле удерживает шикарный бюст.

Квитко позирует сбоку, подняв руки вверх и дотронувшись к длинным локонам. Дополняют образ часики серебристого оттенка.

"Что приготовить на ужин?", - подписала жаркий снимок звезда.

Русская Кардашьян не на шутку взбудоражила своих фолловеров этой фотосессией на кухне. Многие пользователи удивились тем, что она умеет готовить, предполагая, что такой красавице не место у плиты. Как оказалось, модели, которая любит оголяться на камеру, есть еще чем удивить фанатов.

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала неприличное место крупным планом.