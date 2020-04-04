Модель Кендалл Дженнер порадувала шанувальників новими гарячими кадрами в одній білизні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, модель позує перед дзеркалом в одній білизні, демонструючи на камеру розкішне і підтягнуте тіло.
Уточнимо, що на фоні грає гарна музика, а особа Дженнер вирішила заховати за телефоном. Більш того, знімки вона виклала у себе в Сторіс, позбавивши своїх передплатників можливості що-небудь сказати.
До цього ми писали, що Кендалл Дженнер – одна з найпопулярніших моделей в світі, яка любить бути відвертою зі своїми передплатниками.
Але останній кадр просто вразив своєю марнотратно.
У своїх сторіс модель наважилася показати своє інтимне місце. На ній були лише чоботи і мереживні трусики і хоч вона зняла лише нижню частину свого тіла, кадр вийшов досить гарячим.
Раніше вона здалася перед камерою практично повністю роздягненою.
Уточнимо, що Кендалл на сьогодні є найбільш високооплачуваною моделлю в світі. Її прибуток за 2018 рік склала $22,5 млн. Багато також бачать в ній одного з головних сучасних инфлюенсеров. Кожен знімок дівчата в соцмережах тут же набирає тисячі лайків та коментарів.
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