Модель Кендалл Дженнер порадувала шанувальників новими гарячими кадрами в одній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує перед дзеркалом в одній білизні, демонструючи на камеру розкішне і підтягнуте тіло.

Уточнимо, що на фоні грає гарна музика, а особа Дженнер вирішила заховати за телефоном. Більш того, знімки вона виклала у себе в Сторіс, позбавивши своїх передплатників можливості що-небудь сказати.

До цього ми писали, що Кендалл Дженнер – одна з найпопулярніших моделей в світі, яка любить бути відвертою зі своїми передплатниками.

Але останній кадр просто вразив своєю марнотратно.

У своїх сторіс модель наважилася показати своє інтимне місце. На ній були лише чоботи і мереживні трусики і хоч вона зняла лише нижню частину свого тіла, кадр вийшов досить гарячим.

Раніше вона здалася перед камерою практично повністю роздягненою.