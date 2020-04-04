Модель Кендалл Дженнер порадовала поклонников новыми горячими кадрами в одном белье
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, модель позирует перед зеркалом в одном белье, демонстрируя на камеру роскошное и подтянутое тело.
Уточним, что на фоне играет красивая музыка, а лицо Дженнер решила спрятать за телефоном. Более того, снимки она выложила у себя в Сторис, лишив своих подписчиков возможности что-либо сказать.
До этого мы писали, что Кендалл Дженнер – одна из самых популярных моделей в мире, которая любит быть откровенной со своими подписчиками.
Но последний кадр просто поразил своей распутностью.
В своих сторис модель осмелилась показать свое интимное место. На ней были лишь сапоги и кружевные трусики и хоть она засняла лишь нижнюю часть своего тела, кадр вышел довольно горячим.
Ранее она показалась перед камерой практически полностью раздетой.
Уточним, что Кендалл на сегодня является самой высокооплачиваемой моделью в мире. Ее прибыль за 2018 год составила $22,5 млн. Многие также видят в ней одного из главных современных инфлюенсеров. Каждый снимок девушки в соцсетях тут же набирает тысячи лайков и комментариев.
Напомним, бесстыжая Кендалл Дженнер забралась на подиум без белья: это дефиле запомнят надолго.
Как сообщала Politeka, сочная Кендалл Дженнер пошалила перед камерой в чем мать родила.
Также Politeka писала, что бесстыжая Кендалл Дженнер показала свои самые аппетитные места.