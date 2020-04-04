Модель Кендалл Дженнер порадовала поклонников новыми горячими кадрами в одном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует перед зеркалом в одном белье, демонстрируя на камеру роскошное и подтянутое тело.

Уточним, что на фоне играет красивая музыка, а лицо Дженнер решила спрятать за телефоном. Более того, снимки она выложила у себя в Сторис, лишив своих подписчиков возможности что-либо сказать.

До этого мы писали, что Кендалл Дженнер – одна из самых популярных моделей в мире, которая любит быть откровенной со своими подписчиками.

Но последний кадр просто поразил своей распутностью.

В своих сторис модель осмелилась показать свое интимное место. На ней были лишь сапоги и кружевные трусики и хоть она засняла лишь нижнюю часть своего тела, кадр вышел довольно горячим.

Ранее она показалась перед камерой практически полностью раздетой.