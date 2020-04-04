Фітнес-модель Ана Чері влаштувала гарячі танці на камеру в образі головної героїні із саги «Зоряні війни»

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok зірки.

«Моє відео в образі принцеси Леї», - йдеться в с спілкуванні.

Уточнимо, що на камеру Чері танцює в крихітному вбранні без білизни, демонструючи значні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Виглядає оревно!», «Ана Чері, я люблю тебе», «Ти ідеальна», «Покращена Лея. Просто відпадає щелепа», «неймовірна», - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що американська фітнес модель і зірка Инстаграма Ана Чері влаштувала еротичну фотосесію для своєї «п'ятої точки».

На своїй сторінці в соцмережах Чері опублікувала відео, на якому видно тільки її головну гордість, передає Politeka. Як з'ясувалося, модель вирішила прорекламувати лосини, тому на ролику видно лише її нижню частину. Вона по черзі одягає різні лосини і крутиться у них, щоб можна було розгледіти, як вони сидять.

Зазначимо, що шанувальники звернули увагу не стільки на рекламу лосин, скільки на апетитні форми дівчини. За 40 хвилин відео подивилися майже 50 тисяч разів.

«Дуже гарненька», «Вогонь», «Ти з цього світу?! Шалено красива», «Вау», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що фігуриста Ана Чері в ременях і сітці виставила напоказ свою головну гордість: зовсім сором втратила.

Як повідомляла Politeka, Ана Чері в прозорій білизні вразила п'ятою точкою: це справжній кайф.

Також Politeka писала, що Ана Чері ледве втиснула розкішні форми в тісний топ і спокусила кісками: пікантне фото.