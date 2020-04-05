Популярна модель, а також починаюча актриса Емілі Ратаковськи опублікувала відвертий знімок
Зірка опублікувала фото, на якому позує зі своїм чоловіком Себастьяном Беар-МакКлардом, пише Politeka.net.
Емілі Ратаковськи була повністю оголена. Пишні груди зірка завбачливо зафарбувала, щоб приховати від очей найінтимніше.
Тонка талія, рельєфний живіт і пишні стегна - все в цій постаті чудово. Чоловік Ратаковськи обійняв красуню, присівши ззаду.
Пишне волосся Емілі трохи закрило обличчя, вона дивилася на телефон з цікавим малюнком на чохлі.
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Фото було зроблено у ванній біля дзеркала.
"Це не те, як виглядає наш карантин (ми в основному в толстовках з капюшонами)... Фото було зроблено через півроку після нашого весілля, літо 2018. 🤍", - підписала знімок модель.
За чотири години пост зібрав більше одного мільйона лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі написали, що фото вийшло дуже гарячим, вони захопилися фігурою Емі, а також побажали щастя парі, адже виглядає вона чудово.
Нагадаємо, Емілі Ратаковськи постала без верху одягу і навіть без білизни, але вирішила приховати інтимні місця. Емілі стояла в півоберта до фотографа, прикривши немаленькі груди руками
Зірка не посміхалася, вона лише не відводила погляду від фотографа і трохи витягла пухкі губи в блиску.
За 15 годин пост зібрав більше одного мільйона лайків і багато позитивних коментарів.
Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи опублікувала ролик, який представляє собою нарізку кадрів, знятих в різні дні.
Як видно зірка робить буквально одне і те ж: модель цокається келихом або чашкою з власним відображенням у дзеркалі, а потім робить ковток. Таким чином артистка вирішила показати, як їй самотньо на карантині.
Нагадаємо, Ратаковски підняла сукню і показала, як розважається в спальні.
Як повідомляла Politeka, спокуслива Ратаковски показала досконале тіло в екстремальному бікіні.
Також Politeka писала, що безсоромна Ратаковски вийшла на публіку в одному білизна: про такому тілі можна тільки мріяти.