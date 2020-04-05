Популярна модель, а також починаюча актриса Емілі Ратаковськи опублікувала відвертий знімок 

Зірка опублікувала фото, на якому позує зі своїм чоловіком Себастьяном Беар-МакКлардом, пише Politeka.net

Емілі Ратаковськи була повністю оголена. Пишні груди зірка завбачливо зафарбувала, щоб приховати від очей найінтимніше. 

Тонка талія, рельєфний живіт і пишні стегна - все в цій постаті чудово. Чоловік Ратаковськи обійняв красуню, присівши ззаду. 

Пишне волосся Емілі трохи закрило обличчя, вона дивилася на телефон з цікавим малюнком на чохлі.

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Фото було зроблено у ванній біля дзеркала. 

"Це не те, як виглядає наш карантин (ми в основному в толстовках з капюшонами)... Фото було зроблено через півроку після нашого весілля, літо 2018. 🤍", - підписала знімок модель. 

За чотири години пост зібрав більше одного мільйона лайків та багато коментарів. 

Користувачі мережі написали, що фото вийшло дуже гарячим, вони захопилися фігурою Емі, а також побажали щастя парі, адже виглядає вона чудово.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи  постала без верху одягу і навіть без білизни, але вирішила приховати інтимні місця. Емілі стояла в півоберта до фотографа, прикривши немаленькі груди руками

Зірка  не посміхалася, вона лише не відводила погляду від фотографа і трохи витягла пухкі губи в блиску. 

За 15 годин пост зібрав більше одного мільйона лайків і багато позитивних коментарів. 

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи опублікувала ролик, який представляє собою нарізку кадрів, знятих в різні дні.

Як видно зірка робить буквально одне і те ж: модель цокається келихом або чашкою з власним відображенням у дзеркалі, а потім робить ковток. Таким чином артистка вирішила показати, як їй самотньо на карантині.

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🥂#stayhome

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Нагадаємо, Ратаковски підняла сукню і показала, як розважається в спальні.

Як повідомляла Politeka, спокуслива Ратаковски показала досконале тіло в екстремальному бікіні.

Також Politeka писала, що безсоромна Ратаковски вийшла на публіку в одному білизна: про такому тілі можна тільки мріяти.