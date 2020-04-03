Британська модель Демі Роуз вирішила забути про сором і показалася в одному рушнику на ліжку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

«найкраща жінка на Землі», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку модель позує лежачи на ліжку без білизни в одному рушник, що вирішила зав'язати на волосся. Доповнює образ Роуз лише елегантні сережки.

«На це можна дивитися завжди!», «богиня», «ні краплі збентеження. Ось це професіоналізм», «неймовірна», «Ти прекрасна від кінчиків волосся до самих п'ят», - пишуть шанувальники.

Як повідомлялося раніше, модель і инстадива Демі Роуз, яку називають юної Кім Кардашьян, поділилася серією знімків в купальниках.

Схоже, дівчина вирішила розважити своїх шанувальників на карантині і опублікувала в сториз архівні фото, на яких вона показує всі свої принади у всій красі. Як відомо, зараз Демі Роуз знаходиться у себе на батьківщині – у Британії. Багато фотосесії з-за карантину забуто, тому моделі довелося знайти архівні знімки.

На жарких кадрах Роуз демонструє свою пишні груди в мікро купальниках. На більшості фото видно, що головне достоїнство моделі ледве втрутиться в топи.

Нагадаємо, що Демі Роуз зняла купальник і показала пишні принади у всій красі: кадри не для слабаків.

Як повідомляла Politeka, соковита Демі Роуз оттопырила свою гордість і похвалилася видом ззаду: ніякий фотошоп не потрібен.

Також Politeka писала, що безсоромна Демі Роуз помірялась неосяжними формами з гарячою подружкою: "Бомба".