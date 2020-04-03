Британська модель Демі Роуз вирішила забути про сором і показалася в одному рушнику на ліжку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.
«найкраща жінка на Землі», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку модель позує лежачи на ліжку без білизни в одному рушник, що вирішила зав'язати на волосся. Доповнює образ Роуз лише елегантні сережки.
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«На це можна дивитися завжди!», «богиня», «ні краплі збентеження. Ось це професіоналізм», «неймовірна», «Ти прекрасна від кінчиків волосся до самих п'ят», - пишуть шанувальники.
Як повідомлялося раніше, модель і инстадива Демі Роуз, яку називають юної Кім Кардашьян, поділилася серією знімків в купальниках.
Схоже, дівчина вирішила розважити своїх шанувальників на карантині і опублікувала в сториз архівні фото, на яких вона показує всі свої принади у всій красі. Як відомо, зараз Демі Роуз знаходиться у себе на батьківщині – у Британії. Багато фотосесії з-за карантину забуто, тому моделі довелося знайти архівні знімки.
На жарких кадрах Роуз демонструє свою пишні груди в мікро купальниках. На більшості фото видно, що головне достоїнство моделі ледве втрутиться в топи.
Нагадаємо, що Демі Роуз зняла купальник і показала пишні принади у всій красі: кадри не для слабаків.
Як повідомляла Politeka, соковита Демі Роуз оттопырила свою гордість і похвалилася видом ззаду: ніякий фотошоп не потрібен.
Також Politeka писала, що безсоромна Демі Роуз помірялась неосяжними формами з гарячою подружкою: "Бомба".