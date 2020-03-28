Модель превзошла сама себя!

Популярная британская модель Деми Роуз решила порадовать фанатов новыми пикантными снимками с фотосессий

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка позирует по пояс в воде без белья, прикрыв роскошные формы руками. Дополняет образ девушки красивый кулон в виде кошки.

На другом снимке Роуз позирует сидя на полотенце в крохотном белье, которое минимально прикрывает ее роскошные формы.

Уточним, что поклонники звезды остались безмолвны – снимками девушка решила поделиться в Сторис.

До этого мы писали, что британская модель Деми Роуз, которую прозвали юной Ким Кардашьян, показала пляжный снимок в Инстаграм.

На фото Роуз позирует в желтом купальнике, в котором есть красные бретельки. Образ Деми дополнила солнцезащитными очками, а волосы собрала в большую косу, которая лежала на плече. На фоне можно увидеть белый песок, а чуть дальше какие-то строения.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки. Все из-за того, что модель опубликовала их в сторис Инстаграм, где такой функции нет.

Напомним, аппетитная Деми Роуз оттянула купальник и показала свои прелести во всей красе

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