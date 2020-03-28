Популярная британская модель Деми Роуз решила порадовать фанатов новыми пикантными снимками с фотосессий
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, девушка позирует по пояс в воде без белья, прикрыв роскошные формы руками. Дополняет образ девушки красивый кулон в виде кошки.
На другом снимке Роуз позирует сидя на полотенце в крохотном белье, которое минимально прикрывает ее роскошные формы.
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Уточним, что поклонники звезды остались безмолвны – снимками девушка решила поделиться в Сторис.
До этого мы писали, что британская модель Деми Роуз, которую прозвали юной Ким Кардашьян, показала пляжный снимок в Инстаграм.
На фото Роуз позирует в желтом купальнике, в котором есть красные бретельки. Образ Деми дополнила солнцезащитными очками, а волосы собрала в большую косу, которая лежала на плече. На фоне можно увидеть белый песок, а чуть дальше какие-то строения.
Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки. Все из-за того, что модель опубликовала их в сторис Инстаграм, где такой функции нет.
Напомним, аппетитная Деми Роуз оттянула купальник и показала свои прелести во всей красе
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