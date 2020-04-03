Британская модель Деми Роуз решила забыть про стыд и показалась в одном полотенце на кровати

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

«Самая лучшая женщина на Земле», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке модель позирует лежа на кровати без белья в одном полотенце, которое решила завязать на волосы. Дополняет образ Роуз лишь элегантные серьги.

«На это можно смотреть всегда!», «богиня», «ни капли смущения. Вот это профессионализм», «невероятная», «Ты прекрасна от кончиков волос до самых пяток», - пишут поклонники.

Как сообщалось ранее, модель и инстадива Деми Роуз, которую называют юной Ким Кардашьян, поделилась серией снимков в купальниках.

Похоже, девушка решила развлечь своих поклонников на карантине и опубликовала в сториз архивные фото, на которых она показывает все свои прелести во всей красе. Как известно, сейчас Деми Роуз находится у себя на родине – в Британии. Многие фотосессии из-за карантина отменились, поэтому модели пришлось найти архивные снимки.

На жарких кадрах Роуз демонстрирует свою пышную грудь в микро купальниках. На большинстве фото видно, что главное достоинство модели еле вмешается в топы.

Напомним, что Деми Роуз сняла купальник и показала пышные прелести во всей красе: кадры не для слабаков.

Как сообщала Politeka, сочная Деми Роуз оттопырила свою гордость и похвасталась видом сзади: никакой фотошоп не нужен.

Также Politeka писала, что бесстыжая Деми Роуз померялась необъятными формами с горячей подружкой: "Бомба".