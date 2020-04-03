Британская модель Деми Роуз решила забыть про стыд и показалась в одном полотенце на кровати

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

«Самая лучшая женщина на Земле», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке модель позирует лежа на кровати без белья в одном полотенце, которое решила завязать на волосы. Дополняет образ Роуз лишь элегантные серьги.

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«На это можно смотреть всегда!», «богиня», «ни капли смущения. Вот это профессионализм», «невероятная», «Ты прекрасна от кончиков волос до самых пяток», - пишут поклонники.

Как сообщалось ранее, модель и инстадива Деми Роуз, которую называют юной Ким Кардашьян, поделилась серией снимков в купальниках.

Похоже, девушка решила развлечь своих поклонников на карантине и опубликовала в сториз архивные фото, на которых она показывает все свои прелести во всей красе. Как известно, сейчас Деми Роуз находится у себя на родине – в Британии. Многие фотосессии из-за карантина отменились, поэтому модели пришлось найти архивные снимки.

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На жарких кадрах Роуз демонстрирует свою пышную грудь в микро купальниках. На большинстве фото видно, что главное достоинство модели еле вмешается в топы.

Remote file

Напомним, что Деми Роуз сняла купальник и показала пышные прелести во всей красе: кадры не для слабаков.

Как сообщала Politeka, сочная Деми Роуз оттопырила свою гордость и похвасталась видом сзади: никакой фотошоп не нужен.

Также Politeka писала, что бесстыжая Деми Роуз померялась необъятными формами с горячей подружкой: "Бомба".