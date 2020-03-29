Британская модель Деми Роуз порадовала поклонников новым пикантным снимком с подругой
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«С днем рождения этого восхитительного ангела Деми Роуз», - говорится в подписи.
Обратим внимание, что на снимке Роуз позирует вместе с подругой. Звезда в одном купальнике, который едва удерживает ее внушительные формы. А поскольку снимок модель разместила в Сторис, ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать.
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Уточним, что 27 марта звезде исполнилось 25 лет.
Как сообщалось ранее, Деми Роуз является известной моделью нижнего белья. Кроме моделинга, она также занимается музыкой и называет себя начинающим диджеем.
Популярной она стала благодаря страничке в Instagram, покорив интернет-пространство роскошными и дерзкими изгибами своего тела, которые она демонстрирует в рекламе нижнего белья и купальников.
Деми Роуз, как и миллионы людей по всему миру сидит на карантине, но чтобы поклонники не забывали о ней, модель делиться своими соблазнительными снимками в сети. Она публикует старые фотосеты, а также показывает, как проводит свое время.
На днях на ее странице появилось фото на котором девушка предстала в спортивном наряде, который выгодно подчеркнул каждый изгиб ее пышной фигуры. Наряд обворожительной красотки состоял из топа яркого салатового оттенка и спортивной курточки. Топик натянулся настолько, что, кажется, еще немного и ткань не выдержит от напора ее невероятных размеров.
Напомним, аппетитная Деми Роуз оттянула купальник и показала свои прелести во всей красе
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Как Politeka сообщала, что Деми Роуз впихнула пышные формы в крохотный топ