Британская модель Деми Роуз порадовала поклонников новыми пикантными снимками в наряде для сна
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, Роуз позирует в мини-наряде перед зеркалом, снимая происходящее на телефон. Сам наряд белый в принтом «губы».
Уточняем, что снимки были опубликованы в Сторис, поэтому поклонники звезды были лишены возможности что-либо сказать.
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Как сообщалось ранее, модель и инстадива Деми Роуз, которую называют юной Ким Кардашьян, предстала в одном нижнем белье
Красотка часто будоражит сознания своих поклонников, публикуя откровенные фото, пишет Politeka.net.
Так, на одном из последних фото модель покрасовалась в розовом нижнем белье. Она повернулась спиной к фотографу, чтобы показать самый сочный вид сзади.
Пятую точку можно было хорошо рассмотреть ведь на Деми были трусики-бикини.
Тонкие лямки от белья тянулись к поясу на талии.
Напомним, аппетитная Деми Роуз оттянула купальник и показала свои прелести во всей красе
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