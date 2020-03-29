Американська модель Ебігейл Ретчфорд, яка прославилася своїми пишними формами практично на весь світ, постала в новому спокусливому вбранні

Красуня продемонструвала фігуру в костюмі, який обтягнув її шикарні форми, пише Politeka.net. Відео в цьому вбранні зірка опублікувала в Сториз.

Топ ледь прикривав пишні груди знаменитості. Хоч він і був з довгими рукавами, все-таки він мав зовсім коротку довжину і величезний виріз в області грудей. Принади моделі ледь не вивалювалися з такого відвертого декольте, просто: "Ого, не відірватися!".

Також на Ретчфорд красувалися обтягуючі штани, які підкреслили її немаленьку п'яту точку.

Завершили її образ чорні чобітки і великі круглі сережки.

Фірмовий макіяж зірки був зроблений з акцентом на пухкі губи, також на обличчі виділялися пишні вія Рэтчфорд.

Красуня грала перед камерою, демонструючи вигини. Вона робила селфі в дзеркало, а також підносила камеру до обличчя і навіть лягла на підлогу.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд позувала в прозорій білизні на ліжку.

Крізь верх проглядались інтимні місця. Ретчфорд натягнула лямки малесеньких трусиків вище стегон.

Зірка провела камерою від обличчя до тулуба і посвітила ідеальними формами. Зокрема, не можна не помітити пишні груди, тонку талію, пружний прес і красиві стегна. Також зірка посвітила стрункими ніжками.

Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд позувала сидячи у ванній без білизни. Зірка прикрила найбільш пікантні місця рукою.

«Леді у воді», - коротко говориться в повідомленні.

Фото справило справжній фурор серед її шанувальників. Користувачі мережі захопилися формами моделі, написавши їй масу компліментів:

«Космос!», «красуня», «правильно, справа до ночі», «бомбезний фігура».

Нагадаємо, соковита Ебі Рэтчфорд без білизни і сорому показала, за що її люблять чоловіки.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Рэтчфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Рэтчфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.