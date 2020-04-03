Американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая прославилась своими пышными формами практически на весь мир, поделилась с поклонниками свежим снимком

На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала фото в микро купальнике, передает Politeka. Девушка облокотилась об стенку, подняв руки, чтобы на фото было прекрасно видно ее пышные формы. Свою необъятную грудь модель еле вместила в лиф. Трусики от купальника оказались настолько маленькими, что широкие бедра Эбигейл оказались тесно сдавлены по бокам.

Всего за 5 часов пост Рэтчфорд собрал почти 100 тысяч лайков. Звезда сообщила, что теперь будет выкладывать новые фотографии ежедневно после того, как проснется. Поклонникам очень понравился новый образ модели.

«Ты выглядишь потрясающе», «Огонь», «Супер! Великолепная и красивая», «Ты удивительная», «Я тебя люблю», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Эбигейл поделилась соблазнительным селфи в нижнем белье. Модель решила вблизи показать свои прелести, надев кружевной лифчик с бретельками на груди. Скромный вырез на белье придал образу еще большей пикантности. Правда, на фото грудь Эби выпирает так, что кажется этот лифчик не способен ее удержать и сейчас она вырвется наружу.

Напомним, что роскошная Эби Рэтчфорд еле втиснула невероятные объемы в крохотный топ: "Ого, не оторваться!".

Как сообщала Politeka, раздетая Эби Рэтчфорд в смелых позах показала свои пышные прелести: "О, малышка".

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд в бесстыжем мини устроила ролевые игры на камеру: зрелище не для впечатлительных.