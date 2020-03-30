Американська модель Ебігейл Ретчфорд, яка прославилася своїми пишними формами практично на весь світ, постала перед підписниками в Instagram в одній нижній білизні

Зірка зробила спокусливе селфі, посвітивши найсолодшими місцями, пише Politeka.net.

Модель з'явилася в мереживному ліфчику з бретельками на грудях. Скромний виріз на білизні надав образу ще більшої пікантності.

Груди Ебі випирають так, що здається цей ліфчик не здатний утримати їх і зараз вона вирветься назовні.

Відвертий образ доповнили золоті ланцюжки з кулонами на шиї.

Ебі підняла руку і приклала її до голови. Модель дивилася в камеру з-під пишних вій і прочинила блискучі пухкі губи. Образ красуні заворожує.

Зірка вирішила пограти з підписниками, попросивши їх відгадати число від 1 до 100, що вона загадала.

За 11 годин пост зібрав понад 80 тисяч лайків та багато коментарів.

"Я завжди думаю лише про тебе, мила", "Ці очі...", "Яка ти прекрасна", "Вау", "Ти моя любов і красива солодкість", "Думаю про тебе! Люблю", "Ого, які великі ... очі", - написали іноземні користувачі мережі.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд постала в новому спокусливому вбранні. Топ з відвертим вирізом ледь прикривав пишні груди знаменитості.

Також на Ретчфорд красувалися обтягуючі штани, які підкреслили її немаленьку п'яту точку.

Завершили її образ чорні чобітки і великі круглі сережки.

Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд позувала у напівпрозорій білизні салатового кольору.

Через тканину проглядається все, що не повинно бути доступно сторонньому погляду. Образ модель доповнила довгими рукавичками.

За 7 годин пост зібрав понад 90 тисяч лайків.

Нагадаємо, що горчая Ебі Рэтчфорд виставила напоказ все соковите: від цього серце частіше заб'ється.

Раніше Politeka писала, що Ебі Рэтчфорд ледве вмістила пишні принади в мереживній білизні: "не Можна бути настільки гарячою!".

Також Politeka писала, що безсоромна Рэтчфорд ледве втримала пишні форми в мікроскопічному бікіні: «Ось це бомби!»