Американська модель Ебігейл Ретчфорд, яка прославилася своїми пишними формами практично на весь світ, постала в новому спокусливому вбранні

Свіже фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На знімку видно чоловіка, який сидить на стільці. Руки у нього зв'язані. Сама Ебі стоїть навпроти нього в розкішному червоному платті з глибоким декольте. Сукня настільки маленька, що принади моделі буквально вивалюються з неї. В руках Ебігейл тримає ніж, який піднесла до обличчя і облизує.

«Направляю мою внутрішню Керол Баскін», - зазначила модель, згадавши про зоозахисницю, яку вважають причетною до зникнення чоловіка.

Пост моделі зібрав понад 70 тисяч лайків. Шанувальники відзначають, що хотіли б опинитися на місці цього чоловіка.

«Я можу бути твоїм рабом», «Вау», «О хлопчик, що за дилема», «Королева тигрів!», «Я хочу допомогти», «будь ласка, скажи мені, що він все ще живий», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ебігейл Ретчфорд, яка є популярною моделлю нижньої білизни і купальників, продемонструвала фігуру в костюмі, який обтягнув її шикарні форми. Топ ледь прикривав пишні груди знаменитості. Також на Реетчфорд красувалися обтягуючі штани, які підкреслили її неосяжну «п'яту точку».

Нагадаємо, що мокра Ретчфорд без білизни похвалилася неосяжними формами: «Космос!».

Як повідомляла Politeka, Ебі Ретчфорд блиснула розкішним тілом в крихітному купальнику: «Ого, які…».

Також Politeka писала, що Ебі Ретчфорд блиснула божественним тілом в мереживній білизні: "Ого, які великі...".