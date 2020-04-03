Американська модель Ебігейл Ретчфорд, яка завоювала велику популярність завдяки своїй фігурі, опублікувала кілька гарячих знімків

Зірка порадувала своїх дев'ять мільйонів шанувальників, опублікувавши знімки в напівоголеному вигляді і не тільки, передає Politeka.net

Так, на одних з фото красуня з'явилася в світлих брюках-кльош в темну смужку. Завершив її образ капелюшок. 

Більше на моделі нічого не було, але інтимні місця - великі груди - зірка приховала. Вона тримала себе за груди, а також сідала і прикривала принади колінами. 

При цьому красуня пильно дивилася в камеру.

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Також було фото, де Ебі позувала в обтягуючому, ледь не прозорому боді, яке підкреслило її соковиті багатства. 

Варто відзначити, що макіяж був зроблений з акцентом на очі - пишні вії, від яких не можна відвести погляду. Крім того, пухкі губи були глянцеві. 

І хоча знімки - чорно-білі, вони були яскравими по-своєму, завдяки настільки прекрасній моделі. 

"Мабуть, вам, хлопці, сподобалися ці фото, які я опублікувала вчора у своїх сториз 😎 Яке з них ваше улюблене? 💋", - поцікавилася Ретчфорд. 

За 12 годин пост зібрав понад 70 тисяч лайків та багато коментарів. 

Користувачі мережі написали масу компліментів моделі, захоплюючись її красивою фігурою. "О, дівчинко", - написав один з фанатів. Люди не могли насолодитися такою пишнотою і попросили публікувати подібні знімки частіше. 

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд постала у спокусливому вбранні. Зірка позувала в розкішному червоному платті з глибоким декольте напроти зв'язаного чоловіка.

Вбрання знаменитості було настільки маленьким, що принади моделі буквально вивалюються з нього. В руках Ебігейл тримала ножа, який піднесла до обличчя і облизала. 

Нагадаємо, що мокра Рэтчфорд без білизни похвалилася неосяжними формами: «Космос!».

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