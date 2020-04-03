Американська модель Ебігейл Ретчфорд, яка завоювала велику популярність завдяки своїй фігурі, опублікувала кілька гарячих знімків

Зірка порадувала своїх дев'ять мільйонів шанувальників, опублікувавши знімки в напівоголеному вигляді і не тільки, передає Politeka.net.

Так, на одних з фото красуня з'явилася в світлих брюках-кльош в темну смужку. Завершив її образ капелюшок.

Більше на моделі нічого не було, але інтимні місця - великі груди - зірка приховала. Вона тримала себе за груди, а також сідала і прикривала принади колінами.

При цьому красуня пильно дивилася в камеру.

Також було фото, де Ебі позувала в обтягуючому, ледь не прозорому боді, яке підкреслило її соковиті багатства.

Варто відзначити, що макіяж був зроблений з акцентом на очі - пишні вії, від яких не можна відвести погляду. Крім того, пухкі губи були глянцеві.

І хоча знімки - чорно-білі, вони були яскравими по-своєму, завдяки настільки прекрасній моделі.

"Мабуть, вам, хлопці, сподобалися ці фото, які я опублікувала вчора у своїх сториз 😎 Яке з них ваше улюблене? 💋", - поцікавилася Ретчфорд.

За 12 годин пост зібрав понад 70 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали масу компліментів моделі, захоплюючись її красивою фігурою. "О, дівчинко", - написав один з фанатів. Люди не могли насолодитися такою пишнотою і попросили публікувати подібні знімки частіше.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд постала у спокусливому вбранні. Зірка позувала в розкішному червоному платті з глибоким декольте напроти зв'язаного чоловіка.

Вбрання знаменитості було настільки маленьким, що принади моделі буквально вивалюються з нього. В руках Ебігейл тримала ножа, який піднесла до обличчя і облизала.

Нагадаємо, що мокра Рэтчфорд без білизни похвалилася неосяжними формами: «Космос!».

Як повідомляла Politeka, Ебі Рэтчфорд блиснула розкішним тілом в крихітному купальнику: «Ого, які…».

Також Politeka писала, що Ебі Рэтчфорд блиснула божественним тілом в мереживній білизні: "Ого, які великі...".