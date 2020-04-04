Американська зірка, світська левиця Кім Кардашьян порадувала шанувальників красивим фото в спокусливому образі

Кім часто міняє зачіски і вибирає стильний одяг, пише Politeka.net.

Буває, люди не розуміють образів Кардашьян, але пізніше одяг, подібній тій, яку носить знаменитість стає модною.

Варто відзначити, що модель часто вибирає одяг, який обтягує її пишні форми і демонструє голе тіло.

Так, кілька годин тому Кім розмістила фото, поставши на ньому в білому топі. Короткий верх одягу натягнувся на пишних формах знаменитості. Здавалося, що тканина не витримає і трісне, але поки тримається. Груди мали настільки спокусливий вигляд, що від них неможливо було відірватися.

На тонкій талії Кім були білі штани, що підкреслили соковиті об'єми.

Зірка розпустила довге волосся. Вона подивилася в камеру і зробила губи качечкою. Макіяж в стилі Кім, з акцентом на пишні вії, завершив стильний образ.

У руці вона тримала тарілку з їжею, при цьому позуючи в кімнаті з меблями.

Зараз на сторінку Кім Кардашьян підписані більше 160 мільйонів осіб, які щодня засипають зірку компліментами. Ймовірно, якщо б модель не розмістила даний знімок в Сториз, то можна було прочитати масу компліментів на її адресу.

Нагадаємо, Кім Кардашьян постала на архівному фото в бежевому топі, який обтягнув її красиві груди. Спідничка зі зміїним принтом була на тонкій талії знаменитості.

Нижня частина одягу мала довгий виріз, який відкривав вид на стрункі ніжки Кім. Вона виставила вперед одну з них, засвітивши прозорі туфельки.

Зірка позувала у вбиральні разом зі своїми сестрами у сукнях: Кайлі Дженнер, Кортні і Хлоєю Кардашьян.

Нагадаємо, що бесстыдница Кардашьян в білизна-невидимці виставила напоказ розкішні форми: «Самий сік».

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