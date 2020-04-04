Американская звезда, светская львица Ким Кардашьян порадовала поклонников красивым фото в соблазнительном образе

Ким часто меняет прически и выбирает стильную одежду, пишет Politeka.net.

Бывает, люди не понимают образов Кардашьян, но позже одежда, подобной той, которую носит знаменитость становится модной.

Стоит отметить, что моедль часто выбирает одежду, которая обтягивает ее пышные формы и демонстрирует голое тело.

Так, несколько часов назад Ким разместила фото, представ на нем в белом топе. Короткий верх одежды натянулся на пышных формах знаменитости. Казалось, что ткань не выдержит и треснет, но пока держится. Груди имели настолько соблазнительный вид, что от них невозможно было оторваться.

На тонкой талии Ким были белые брюки, подчеркнувшие сочные объемы.

Звезда распустила длинные волосы. Она посмотрела в камеру и сделала губы уточкой. Макияж в стиле Ким - с акцентом на пышные ресницы - завершил стильный образ.

В руке она держала тарелку с едой, при этом позируя в комнате с мебелью.

Сейчас на страницу Ким Кардашьян подписаны более 160 миллионов человек, которые ежедневно засыпают звезду комплиментами. Вероятно, если бы модель не разместила данный снимок в Сториз, то можно было прочитать массу комплиментов в ее адрес.

Напомним, Ким Кардашьян предстала на архивном фото в бежевом топе, который обтянул ее красивую грудь. Юбочка со змеиным принтом была на тонкой талии знаменитости.

Нижняя часть одежды имела длинный вырез, который открывал вид на стройные ножки Ким. Она выставила вперед одну из них, засветив прозрачные туфельки.

Звезда позировала в уборной вместе со своими сестрами в платьях: Кайли Дженнер, Кортни и Хлоей Кардашьян.

Напомним, что бесстыдница Кардашьян в белье-невидимке выставила напоказ роскошные формы: «Самый сок».

А еще Politeka писала, что Ким Кардашьян в латексе померилась сочными формами с бесстыжей сестричкой: двойное удовольствие.

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