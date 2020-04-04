Британська модель і інстадива Демі Роуз, яку називають юною Кім Кардашьян, блиснула принадами в маленькому бікіні

Зірка продемонструвала апетитні форми в одному з останніх постів в Instagram, передає Politeka.net.

На фото красуня з'явилася в крихітному бікіні, яке ледь приховувало її принади. Маленькі трикутники на грудях прикрили лише найінтимніше.

Демі натягнула лямки малесеньких трусиків вище стегон.

Завдяки такому купальному вбранню можна було насолодитися видами на фігуру Роуз: пишні груди, тонка талія, красиві стегна і стрункі ніжки. У цьому фото все чудово. Також не можна не звернути уваги на шовковисту шкіру Роуз з ідеальним засмагою.

Образ красуні завершили аксесуари і манікюр.

Крім того, для образу Демі одягла чорний парик з чубком і зробила активні стрілки на повіках. У результаті образ вийшов з ноткою східності.

"Коли я поїхала до Йорданії", - підписала знімок модель.

За 11 годин пост зібрав понад 400 тисяч лайків та багато коментарів. Користувачі мережі написали красуні масу компліментів про її тіло і зовнішність в цілому: "Королева", - писали люди. Демі викликала справжній "водоспад" приємних повідомлень в свою адресу.

Нагадаємо, Демі Роуз позувала в міні-вбранні перед дзеркалом, знімаючи те, що відбувається на телефон. Саме міні було білим в принтом у вигляді губ.

Фото було опубліковано в сториз, тому шанувальники не могли висловити своє захоплення відкрито. Однак, судячи з іншим постам, зірка завжди набирає масу приємних повідомлень і лайків.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз покрасувалася в рожевій білизні. Вона повернулася спиною до фотографа, щоб показати найсоковитіший вигляд ззаду.

П'яту точку можна було добре розглянути адже на Деми були трусики-бікіні.

Нагадаємо, апетитна Демі Роуз відтягнула купальник і показала свої принади у всій красі

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