Британская модель и инстадива Деми Роуз, которую называют юной Ким Кардашьян, опубликовала несколько горячих сторис со своей подружкой

Звезда порадовала поклонников видео, в которых блистала в белом коротком топе, пишет Politeka.net.

Так, на кадрах звезда предстала в обтягивающем наряде, который выделил ее немаленькие прелести, в общем: "Размеры впечатляют".

Топ едва удерживал внушительные формы инстадивы, натянувшись на них. Нельзя было не заметить и упругий пресс с тонкой талией. Также на красуні были спортивные штаны.

Деми распустила длинные волосы и выглядела очень свежо и счастливо.

Звезда позировала дома, куда к ней пришла ее не менее горячая подружка-блондинка. Девушка также выбрала откровенный наряд - белый топ на тонких бретельках, который выделил ее упругую грудь и стальной пресс.

Девушки общались с подписчиками, а также развлекались с помощью одного из приложений. В общем, красотки веселились, как могли. Обе улыбались, не уставая демонстрировать свои горячие тела.

Напомним, Деми Роуз стояла к фотографу спиной, посветив упругими ягодицами. Плавки сделались гармошкой от того, что звезда натянула их выше бедер.

Тонкие бретельки на спине привлекли внимание и придавали образу пикантности.

Девушка сложила руки по бокам, и, стоя прямо, любовалась закатом.

За восемь часов пост собрал более 300 тысяч лайков и много комментариев. Деми осыпали множеством комплиментов.

Ранее мы писали, что Деми Роуз предстала лишь в бикини синего оттенка, верхнюю часть купальника девушка решила не надевать.

На снимке Роуз катается на качелях в открытом бассейне, свою пышную красоту она прикрывает рукой. Ее волосы уложены в легкие локоны и убраны в сторону, а на лице легкий макияж с акцентом на глаза.

Поклонники были очарованы новым фото красотки.

Напомним также, что Деми Роуз сняла себя в зеркало таким образом, что в отражении было видно ее необъятную «пятую точку» во всей красе. Модель покрутилась во время сториз, чтобы поклонники успели все разглядеть.

Жаль, что фанаты не смогли прокомментировать фото звезды открыто.

Напомним, что знойная Деми Роуз сверкнула сладкими местами прямо в машине: "Невероятная!".

Как сообщала Politeka, горячая Деми Роуз в невидимом белье показала внушительный бюст: такую красоту не спрятать.

Также Politeka писала, что Деми Роуз сбросила все лишнее и показала свои лакомства: увиденное заставит вас пускать слюни.