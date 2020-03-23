"Кто же этот милаха рядом?"

Инстадива Деми Роуз, которую называют юной Ким Кардашьян из-за "наличия" у последней пышного бюста и объемных ягодиц, покрасовалась в постели с другом, а также в крохотном купальнике

Звезда показала в своих сториз немало откровенных кадров. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram известной британки.

Так, на видео звезда сети предстала в обтягивающем топе с внушительным декольте, а также лежа в постели "представила" публике своего маленького друга - песика темного окраса. Кроме того, модель позировала на камеру в ярком раздельном купальнике и при этом засветила свою большую грудь.

Деми улыбалась на камеру и кружилась туда-сюда с распущенными волосами. Отметим, что у поклонников звезды не было возможности прокомментировать ее кадры, но ранее они неоднократно отмечали, что Деми - вверх желаний большиства мужчин мира, она мила, красива и очень привлекательна.

Ранее звезда позировала дома, куда к ней пришла ее не менее горячая подружка-блондинка. Девушка также выбрала откровенный наряд - белый топ на тонких бретельках, который выделил ее упругую грудь и стальной пресс.

Девушки общались с подписчиками, а также развлекались с помощью одного из приложений. В общем, красотки веселились, как могли. Обе улыбались, не уставая демонстрировать свои горячие тела.

Напомним, Деми Роуз стояла к фотографу спиной, посветив упругими ягодицами. Плавки сделались гармошкой от того, что звезда натянула их выше бедер.

Тонкие бретельки на спине привлекли внимание и придавали образу пикантности.

Девушка сложила руки по бокам, и, стоя прямо, любовалась закатом.

За восемь часов пост собрал более 300 тысяч лайков и много комментариев. Деми осыпали множеством комплиментов.

Ранее мы писали, что Деми Роуз предстала лишь в бикини синего оттенка, верхнюю часть купальника девушка решила не надевать.

На снимке Роуз катается на качелях в открытом бассейне, свою пышную красоту она прикрывает рукой. Ее волосы уложены в легкие локоны и убраны в сторону, а на лице легкий макияж с акцентом на глаза.

Поклонники были очарованы новым фото красотки.

Напомним, молодая копия Кардашьян затянула свои мячи тонким шелком.

Как сообщала Politeka, платье Деми Роуз предательски открыло неприличные места: рассмотреть можно все.

Также Politeka писала, что копия молодой Кардашьян засветила свои булочки прозрачной сеткой.