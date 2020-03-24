Популярная модель Деми Роуз порадовала поклонников новыми роскошными снимками с отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует в мини-бикини, выставив напоказ роскошное тело. Как можно заметить, Роуз оттянула бюстгальтер, максимально оголив роскошные формы. Сам купальник сделан в леопардовом стиле.

Однако поклонники звезды остались безмолвны – кадры были выброшены в Сторис.

До этого мы писали, что инстадива Деми Роуз, которую называют юной Ким Кардашьян из-за "наличия" у последней пышного бюста и объемных ягодиц, покрасовалась в постели с другом, а также в крохотном купальнике

Звезда показала в своих сториз немало откровенных кадров.

Так, на видео звезда сети предстала в обтягивающем топе с внушительным декольте, а также лежа в постели "представила" публике своего маленького друга - песика темного окраса. Кроме того, модель позировала на камеру в ярком раздельном купальнике и при этом засветила свою большую грудь.

Деми улыбалась на камеру и кружилась туда-сюда с распущенными волосами. Отметим, что у поклонников звезды не было возможности прокомментировать ее кадры, но ранее они неоднократно отмечали, что Деми - вверх желаний большиства мужчин мира, она мила, красива и очень привлекательна.

Напомним, молодая копия Кардашьян затянула свои мячи тонким шелком.

Как сообщала Politeka, платье Деми Роуз предательски открыло неприличные места: рассмотреть можно все.

Также Politeka писала, что копия молодой Кардашьян засветила свои булочки прозрачной сеткой.