Британская модель и инстадива Деми Роуз, которую называют юной Ким Кардашьян, сверкнула прелестями в маленьком бикини

Звезда продемонстрировала аппетитные формы в одном из последних постов в Инстаграм, передает Politeka.net.

На фото красотка предстала в крошечном бикини, которое едва скрывало ее прелести. Маленькие треугольники на груди прикрыли лишь самое интимное.

Деми натянула лямки малюсеньких трусиков выше бедер.

Благодаря такому купальному наряду можно было насладиться видами на фигуру Роуз: пышные груди, тонкая талия, красивые бедра и стройные ножки. В этом фото все великолепно. Также нельзя не обратить внимания на шелковистую кожу Роуз с идеальным загаром.

Образ красотки завершили аксессуары и маникюр.

Кроме того, для образа Деми надела черный парик с челкой и сделала активные стрелки на веках. В итоге образ получился с ноткой восточности.

"Когда я поехала в Иорданию", - подписала снимок модель.

За 11 часов пост собрал более 400 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали красотке массу комплиментов о ее теле и внешности в целом: "Королева", - писали люди. Деми вызвала настоящий "водопад" приятных сообщений в свой адрес.

Напомним, Деми Роуз позировала в мини-наряде перед зеркалом, снимая происходящее на телефон. Само мини было белым в принтом в виде губ.

Фото было опубликовано в сториз, поэтому поклонники не могли высказать свое восхищение открыто. Однако, судя по другим постам, звезда всегда набирает массу приятных сообщений и лайков.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз покрасовалась в розовом нижнем белье. Она повернулась спиной к фотографу, чтобы показать самый сочный вид сзади.

Пятую точку можно было хорошо рассмотреть ведь на Деми были трусики-бикини.

Напомним, аппетитная Деми Роуз оттянула купальник и показала свои прелести во всей красе

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