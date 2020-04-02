Британська модель Демі Роуз порадувала шанувальників гарячими знімками з відпочинку у пікантному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Такк, модель сидить біля басейну в крихітному купальнику, який, здається, ось-ось розірветься від нарядів зірки.

Доповнює образ Роуз елегантні окуляри і ланцюжок на шиї. Крім того, значні форми дівчина вирішила прикрити парео.

Саму фотографію модель ніяк не прокоментувала, а викинувши фотографію в Сторіс – позбавила шанувальників можливості виразилися захоплення тілом кумира.

До цього повідомлялося, що модель і инстадива Демі Роуз, яку називають юної Кім Кардаш'ян, поділилася відвертим фото.

Свіжий знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото дівчина постала в спокусливому квітчастій сукні з глибоким декольте. Модель забула одягнути білизну, тому її пишні форми буквально вивалювалися з сукні. Крім цього, Роуз оголила ніжку, виставивши її трохи вперед.

«Якщо я тобі знадоблюся, я буду вдома», - загадково підписала вона пост.

За півдня фотографія Роуз зібрала майже 400 тисяч лайків. В коментарях шанувальники инстадивы захоплюються її красою.

«Яка ти чудова жінка», «Вау, ти виглядаєш так добре», «Принцеса», «Могутня леді», «Королева», «Ви дійсно красиві всередині і зовні», «Красива, абсолютно чудова», - пишуть користувачі мережі.

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