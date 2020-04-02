Британская модель Деми Роуз порадовала поклонников горячими снимками с отдыха в пикантном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Такк, модель сидит возле бассейна в крохотном купальнике, который, кажется, вот-вот и разорвется от нарядов звезды.

Дополняет образ Роуз элегантные очки и цепочка на шее. Кроме того, внушительные формы девушка решила прикрыть парео.

Саму фотографию модель никак не прокомментировала, а выбросив фотографию в Сторис – лишила поклонников возможности выразись восхищение телом кумира.

До этого сообщалось, что модель и инстадива Деми Роуз, которую называют юной Ким Кардашьян, поделилась откровенным фото.

Свежий снимок она опубликовала на своей странице в Инстаграм. На фото девушка предстала в соблазнительном цветастом платье с глубоким декольте. Модель забыла надеть белье, поэтому ее пышные формы буквально вываливались из платья. Кроме этого, Роуз оголила ножку, выставив ее немного вперед.

«Если я тебе понадоблюсь, я буду дома», - загадочно подписала она пост.

За полдня фотография Роуз собрала почти 400 тысяч лайков. В комментариях поклонники инстадивы восхищаются ее красотой.

«Какая ты великолепная женщина», «Вау, ты смотришься так хорошо», «Принцесса», «Могущественная леди», «Королева», «Вы действительно красивы внутри и снаружи», «Красивая, абсолютно великолепна», - пишут пользователи сети.

Напомним, что бесстыжая Деми Роуз померялась необъятными формами с горячей подружкой: "Бомба".

Как сообщала Politeka, сочная Деми Роуз оттопырила свою гордость и похвасталась видом сзади: никакой фотошоп не нужен.

Также Politeka писала, что горячая Деми Роуз еле вместила внушительные прелести в латексном корсете: "Супергероиня".