Известная британская модель Деми Роуз, которую называют "Юной Кардашьян", показала новое фото в Инстаграм

На фото Роуз позирует в корсете или очень коротеньком платье из латекса. Деми дополнила образ чокером и подвеской в виде сердечка. Волосы у нее были в этот раз распущены, а на фоне ничего не видно, так как снимок студийный, скорее всего. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я бы хотела быть супергероем, чтобы я могла бить по п**е Корону", - написала Деми под фото.

Фанаты успели поставить почти 200 тысяч лайков и написали множество комментариев. В них пользователи отмечали красоту девушки, а также то, что она обязательно бы смогла победить в схватке.

Ранее мы сообщали, что британская модель и инстадива Деми Роуз, которую называют юной Ким Кардашьян, предстала в одном нижнем белье.

Так, на одном из последних фото модель покрасовалась в розовом нижнем белье. Она повернулась спиной к фотографу, чтобы показать самый сочный вид сзади.

Пятую точку можно было хорошо рассмотреть ведь на Деми были трусики-бикини.

Тонкие лямки от белья тянулись к поясу на талии.

Впереди Роуз прикрывала нежная бархатная ткань.

Напомним, бесстыжая Деми Роуз померялась необъятными формами с горячей подружкой

А еще Politeka сообщала, что Деми Роуз спрятала необъятные формы в тесный топик

Также Politeka писала, что Деми Роуз сняла купальник и показала пышные прелести во всей красе



