Британская модель и инстадива Деми Роуз, которую называют юной Ким Кардашьян, предстала в одном нижнем белье
Красотка часто будоражит сознания своих поклонников, публикуя откровенные фото, пишет Politeka.net.
Так, на одном из последних фото модель покрасовалась в розовом нижнем белье. Она повернулась спиной к фотографу, чтобы показать самый сочный вид сзади.
Пятую точку можно было хорошо рассмотреть ведь на Деми были трусики-бикини.
Тонкие лямки от белья тянулись к поясу на талии.
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Впереди Роуз прикрывала нежная бархатная ткань.
Звезда распустила волнистые волосы и посмотрела вдаль из-под пышных ресниц. Также она приоткрыла пухлые губы.
Модель позировала возле открытого холодильника.
"Когда единственное, что стоит на повестке дня, - это возвращение к холодильнику", - подписала Деми откровенный кадр.
Пользователи сети были поражены образом кумира, один из них написал: "Какая крошка!"
Стоит отметить, что сейчас во вмногих странах введен карантин в связи с пандемией коронавируса, из-за чего людям настоятельно рекомендуется не выходить на улицу.
Напомним, Деми Роуз позировала в одной черной футболке с золотой надписью. Одежда подчеркнула пышную грудь звезды и ее тонкую талию.
Длина футболки позволила полюбоваться стройными ножками и пышными бедрами.
Кожа блестела под воздействием фотовспышки.
Ранее сообщалось, что Деми Роуз позировала вместе с подругой.
Звезда в одном купальнике, который едва удерживает ее внушительные формы.
А поскольку снимок модель разместила в Сторис, ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать открыто. Видимо, все комплименты посыпались в личные сообщения знаменитости.
Напомним также, что Деми Роуз предстала в спортивном наряде, который выгодно подчеркнул каждый ее изгиб. Наряд обворожительной красотки состоял из топа яркого салатового оттенка и спортивной курточки.
Напомним, аппетитная Деми Роуз оттянула купальник и показала свои прелести во всей красе
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