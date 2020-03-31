Британская модель и инстадива Деми Роуз, которую называют юной Ким Кардашьян, предстала в одном нижнем белье

Красотка часто будоражит сознания своих поклонников, публикуя откровенные фото, пишет Politeka.net.

Так, на одном из последних фото модель покрасовалась в розовом нижнем белье. Она повернулась спиной к фотографу, чтобы показать самый сочный вид сзади.

Пятую точку можно было хорошо рассмотреть ведь на Деми были трусики-бикини.

Тонкие лямки от белья тянулись к поясу на талии.

Впереди Роуз прикрывала нежная бархатная ткань.

Звезда распустила волнистые волосы и посмотрела вдаль из-под пышных ресниц. Также она приоткрыла пухлые губы.

Модель позировала возле открытого холодильника.

"Когда единственное, что стоит на повестке дня, - это возвращение к холодильнику", - подписала Деми откровенный кадр.

Пользователи сети были поражены образом кумира, один из них написал: "Какая крошка!"

Стоит отметить, что сейчас во вмногих странах введен карантин в связи с пандемией коронавируса, из-за чего людям настоятельно рекомендуется не выходить на улицу.

Напомним, Деми Роуз позировала в одной черной футболке с золотой надписью. Одежда подчеркнула пышную грудь звезды и ее тонкую талию.

Длина футболки позволила полюбоваться стройными ножками и пышными бедрами.

Кожа блестела под воздействием фотовспышки.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз позировала вместе с подругой.

Звезда в одном купальнике, который едва удерживает ее внушительные формы.

А поскольку снимок модель разместила в Сторис, ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать открыто. Видимо, все комплименты посыпались в личные сообщения знаменитости.

Напомним также, что Деми Роуз предстала в спортивном наряде, который выгодно подчеркнул каждый ее изгиб. Наряд обворожительной красотки состоял из топа яркого салатового оттенка и спортивной курточки.

Напомним, аппетитная Деми Роуз оттянула купальник и показала свои прелести во всей красе

Также Politeka писала, что фигуристая Деми Роуз вывалила на камеру свою главную гордость

Как Politeka сообщала, что Деми Роуз впихнула пышные формы в крохотный топ