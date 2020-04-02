Фітнес-модель Ана Чері не упускає моменту опублікувати фото в спокусливих образах
Так, нещодавно на сторінці в Instagram відомої модели з'явився новий гарячий знімок, пише Politeka.net.
Ана позувала в чорному боді, стоячи спиною до фоторграфа. Відверте вбрання не тільки обтягнуло соковиту фігуру знаменитості, але й мав прозору вставку в районі сідниць. Таким чином, було видно все.
Відвертий наряд тримався на тонких бретельках, які також тягнулися від талії зірки. Ана потягнула лямки назад і повернула голову вбік.
На зірці помітний чорний капелюшок, також красуня вибрала високі чоботи на довгих каблуках.
Частина України піде під воду, клімат зміниться кардинально: де не можна буде жити
Кайлі Дженнер засунула розкішне тіло в тісний купальник: "Ось це форми!"
Долар і євро летять на дно, НБУ різко розвернув курс валют: що відбувається в обмінниках
Женька зі "Сватів" показала, як виглядала 20 років тому, вся побита: "Взагалі не впізнати!"
Позаду красуні помітні вітряки і скелі, тому фото вийшло не тільки гарячим, але і дуже атмосферним.
За 15 хвилин пост зібрав понад 30 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі називали модель ідеальною, вони захоплювалися її тілом і образом. І, дійсно, Ана Чері - справжня королева краси, її фігурі і привабливості позаздрять багато.
Нагадаємо, Ана Чері виставила напоказ ідеальні форми, зокрема пружну п'яту точку. Вона підняла ніжку.
Зверху був надітий верх у вигляді трикутників, який підкреслив пишні груди.
Ана розпустила волосся, трохи прикривши ними спину.
Завершують образ аксесуари, в тому числі елегантний чорний капелюшок.
Раніше повідомлялося, що Ана Чері позувала у відвертому топі і закликала фанатів тренуватися з нею вранці.
Крім того, дівчина зізналася, що цінує кожного свого шанувальника і анонсувала конкурс, в рамках якого роздасть двом людям по сто доларів.
«Ти справжня красуня! І тіло красиве», «вау, яке в тебе тіло – бомба», «вогонь», - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, апетитна модель засвітила зайве у відвертому топі.
Як повідомляла Politeka, безсоромна Ебігейл Рэтчфорд скинула одяг і показала все, що могла.
Також Politeka писала, що Ебі Рэтчфорд засунула свою гідність у вузький топік.