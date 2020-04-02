Фітнес-модель Ана Чері не упускає моменту опублікувати фото в спокусливих образах

Так, нещодавно на сторінці в Instagram відомої модели з'явився новий гарячий знімок, пише Politeka.net.

Ана позувала в чорному боді, стоячи спиною до фоторграфа. Відверте вбрання не тільки обтягнуло соковиту фігуру знаменитості, але й мав прозору вставку в районі сідниць. Таким чином, було видно все.

Відвертий наряд тримався на тонких бретельках, які також тягнулися від талії зірки. Ана потягнула лямки назад і повернула голову вбік.

На зірці помітний чорний капелюшок, також красуня вибрала високі чоботи на довгих каблуках.

Позаду красуні помітні вітряки і скелі, тому фото вийшло не тільки гарячим, але і дуже атмосферним.

За 15 хвилин пост зібрав понад 30 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі називали модель ідеальною, вони захоплювалися її тілом і образом. І, дійсно, Ана Чері - справжня королева краси, її фігурі і привабливості позаздрять багато.

Нагадаємо, Ана Чері виставила напоказ ідеальні форми, зокрема пружну п'яту точку. Вона підняла ніжку.

Зверху був надітий верх у вигляді трикутників, який підкреслив пишні груди.

Ана розпустила волосся, трохи прикривши ними спину.

Завершують образ аксесуари, в тому числі елегантний чорний капелюшок.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері позувала у відвертому топі і закликала фанатів тренуватися з нею вранці.

Крім того, дівчина зізналася, що цінує кожного свого шанувальника і анонсувала конкурс, в рамках якого роздасть двом людям по сто доларів.

«Ти справжня красуня! І тіло красиве», «вау, яке в тебе тіло – бомба», «вогонь», - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, апетитна модель засвітила зайве у відвертому топі.

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