Британська модель та інстадіва Демі Роуз, яку називають юною Кім Кардашьян, поділилася серією знімків в купальниках

Соковиті кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Схоже, дівчина вирішила розважити своїх шанувальників на карантині і опублікувала в сторіз архівні фото, на яких вона показує всі свої принади у всій красі. Як відомо, зараз Демі Роуз знаходиться у себе на батьківщині – у Британії. Багато фотосесій через карантин скасували, тому моделі довелося знайти архівні знімки.

На жарких кадрах Роуз демонструє свої пишні груди в мікро купальниках. На більшості фото видно, що головне достоїнство моделі ледве влізає в топи.

Зазначимо, що Роуз відома своїми відвертими фотосесіями. Дівчина рекламує купальники і нижню білизну, тому її Instagram більше схожий на сторінки чоловічого журналу.

Раніше ми писали, що Роуз опублікувала фото в спокусливій квітчастій сукні з глибоким декольте. Модель забула одягнути білизну, тому її пишні форми буквально вивалювалися з сукні. Крім цього, Роуз оголила ніжку, виставивши її трохи вперед.

«Якщо я тобі знадоблюся, я буду вдома», - загадково підписала вона пост.

Нагадаємо, що Демі Роуз зняла купальник і показала пишні принади у всій красі: кадри не для слабаків.

Як повідомляла Politeka, соковита Демі Роуз відтопирила свою гордість і похвалилася видом ззаду: ніякий фотошоп не потрібен.

Також Politeka писала, що безсоромна Демі Роуз помірялась неосяжними формами з гарячою подружкою: "Бомба".