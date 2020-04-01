Британська модель Демі Роуз порадувала шанувальників новими пікантними знімками в наряді для сну

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Роуз позує в міні-вбранні перед дзеркалом, знімаючи те, що відбувається на телефон. Сам наряд білий принтом «губи».

Уточнюємо, що знімки були опубліковані в Сторіс, тому шанувальники зірки були позбавлені можливості що-небудь сказати.

Як повідомлялося раніше, модель і инстадива Демі Роуз, яку називають юної Кім Кардашьян, постала в одній нижній білизні

Красуня часто розбурхує свідомості своїх прихильників, публікуючи відверті фото, , пише Politeka.net.

Так, на одному з останніх фото модель покрасувалася в рожевій білизні. Вона повернулася спиною до фотографа, щоб показати самий соковитий вигляд ззаду.

П'яту точку можна було добре розглянути адже на Деми були трусики-бікіні.

Тонкі лямки від білизни тяглися до пояса на талії.

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