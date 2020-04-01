Британська модель Демі Роуз порадувала шанувальників новими пікантними знімками в наряді для сну
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, Роуз позує в міні-вбранні перед дзеркалом, знімаючи те, що відбувається на телефон. Сам наряд білий принтом «губи».
Уточнюємо, що знімки були опубліковані в Сторіс, тому шанувальники зірки були позбавлені можливості що-небудь сказати.
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Як повідомлялося раніше, модель і инстадива Демі Роуз, яку називають юної Кім Кардашьян, постала в одній нижній білизні
Красуня часто розбурхує свідомості своїх прихильників, публікуючи відверті фото, , пише Politeka.net.
Так, на одному з останніх фото модель покрасувалася в рожевій білизні. Вона повернулася спиною до фотографа, щоб показати самий соковитий вигляд ззаду.
П'яту точку можна було добре розглянути адже на Деми були трусики-бікіні.
Тонкі лямки від білизни тяглися до пояса на талії.
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