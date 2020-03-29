Демі Роуз, яку називають "британської Кардашьян", показала знімок з пробіжки, для прогулянки вона вибрала карколомний наряд

Як повідомляє Politeka.net, Демі Роуз є відомою моделлю нижньої білизни. Крім моделінгу, вона також займається музикою і називає себе початківцям діджеєм.

Популярною вона стала завдяки сторінці в Instagram, підкоривши інтернет-простір розкішними і зухвалими вигинами свого тіла, які вона демонструє в рекламі нижньої білизни і купальників.

Демі Роуз, як і мільйони людей по всьому світу сидить на карантині, але щоб шанувальники не забували про неї, модель ділитися своїми спокусливими знімками в мережі. Вона публікує старі фотосети, а також показує, як проводить свій час.

На днях на її сторінці з'явилося фото, на якому дівчина постала в спортивному вбранні, який вигідно підкреслив кожен вигин її пишної фігури. Наряд чарівної красуні складався з топа яскравого салатового відтінку і спортивної курточки. Топік натянулся настільки, що, здається, ще трохи і тканина не витримає від напору її неймовірних розмірів.

За її спиною можна побачити сосновий ліс і доріжку, швидше за все дівчина зробила знімок під час пробіжки.

На жаль користувачі мережі не зможуть залишити своїх коментарів під відповідним знімком, адже Демі поділилася ним у своєму Сториз.

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