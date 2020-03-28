Популярна британська модель Демі Роуз вирішила порадувати фанатів новими пікантними знімками з фотосесій
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, дівчина позує по пояс у воді без білизни, прикривши розкішні форми руками. Доповнює образ дівчини гарний кулон у вигляді кішки.
На іншому знімку Роуз позує сидячи на рушник в крихітному білизна, яке мінімально прикриває її розкішні форми.
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Уточнимо, що шанувальники зірки залишилися безмовні – знімками дівчина вирішила поділитися в Сторіс.
До цього ми писали, що британська модель Демі Роуз, яку прозвали юної Кім Кардаш'ян, показала пляжний знімок в Instagram.
На фото Роуз позує в жовтому купальнику, в якому є червоні бретельки. Образ Демі доповнила сонцезахисними окулярами, а волосся зібрала велику косу, яка лежала на плечі. На тлі можна побачити білий пісок, а трохи далі якісь будови.
Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки. Все із-за того, що модель опублікувала їх у сторіс Instagram, де такої функції немає.
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