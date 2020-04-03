Британская модель и инстадива Деми Роуз, которую называют юной Ким Кардашьян, поделилась серией снимков в купальниках
Сочные кадры она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Похоже, девушка решила развлечь своих поклонников на карантине и опубликовала в сториз архивные фото, на которых она показывает все свои прелести во всей красе. Как известно, сейчас Деми Роуз находится у себя на родине – в Британии. Многие фотосессии из-за карантина отменились, поэтому модели пришлось найти архивные снимки.
На жарких кадрах Роуз демонстрирует свою пышную грудь в микро купальниках. На большинстве фото видно, что главное достоинство модели еле вмешается в топы.
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Отметим, что Роуз известна своими откровенными фотосессиями. Девушка рекламирует купальники и нижнее белье, поэтому ее Инстаграм больше походит на странички мужского журнала.
Ранее мы писали, что Роуз опубликовала фото в соблазнительном цветастом платье с глубоким декольте. Модель забыла надеть белье, поэтому ее пышные формы буквально вываливались из платья. Кроме этого, Роуз оголила ножку, выставив ее немного вперед.
«Если я тебе понадоблюсь, я буду дома», - загадочно подписала она пост.
Напомним, что Деми Роуз сняла купальник и показала пышные прелести во всей красе: кадры не для слабаков.
Как сообщала Politeka, сочная Деми Роуз оттопырила свою гордость и похвасталась видом сзади: никакой фотошоп не нужен.
Также Politeka писала, что бесстыжая Деми Роуз померялась необъятными формами с горячей подружкой: "Бомба".