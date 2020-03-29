Британська модель Демі Роуз порадувала шанувальників новим пікантним знімком з подругою
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«З днем народження цього чудового ангела Демі Роуз», - йдеться у підписі.
Звернемо увагу, що на знімку Роуз позує разом з подругою. Зірка в одному купальнику, який ледь утримує її значні форми. А оскільки знімок модель розмістила в Сторіс, її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати.
Дочка Кошового з "Квартал 95" та Потап влаштували запальні танці на камеру: Каменських може повчитися
Масове виведення грошей з рахунків українців: ПриватБанк зробив важливе попередження
Російська Кардаш'ян без одягу показала, за що її обожнюють мільйони: кадри для найсміливіших
"Доступно 0 гривень": ПриватБанк крупно підставив українців на карантині, скандальні подробиці
Уточнимо, що 27 березня зірці виповнилося 25 років.
Як повідомлялося раніше, Демі Роуз є відомою моделлю нижньої білизни. Крім моделінгу, вона також займається музикою і називає себе початківцям діджеєм.
Популярною вона стала завдяки сторінці в Instagram, підкоривши інтернет-простір розкішними і зухвалими вигинами свого тіла, які вона демонструє в рекламі нижньої білизни і купальників.
Демі Роуз, як і мільйони людей по всьому світу сидить на карантині, але щоб шанувальники не забували про неї, модель ділитися своїми спокусливими знімками в мережі. Вона публікує старі фотосети, а також показує, як проводить свій час.
На днях на її сторінці з'явилося фото, на якому дівчина постала в спортивному вбранні, який вигідно підкреслив кожен вигин її пишної фігури. Наряд чарівної красуні складався з топа яскравого салатового відтінку і спортивної курточки. Топік натянулся настільки, що, здається, ще трохи і тканина не витримає від напору її неймовірних розмірів.
Нагадаємо, апетитна Демі Роуз відтягнула купальник і показала свої принади у всій красі
Також Politeka писала, що фігуриста Демі Роуз вивалила на камеру свою головну гордість
Як Politeka повідомляла, що Демі Роуз всунула пишні форми в крихітний топ