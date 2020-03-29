Британська модель Демі Роуз порадувала шанувальників новим пікантним знімком з подругою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«З днем народження цього чудового ангела Демі Роуз», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на знімку Роуз позує разом з подругою. Зірка в одному купальнику, який ледь утримує її значні форми. А оскільки знімок модель розмістила в Сторіс, її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати.

Уточнимо, що 27 березня зірці виповнилося 25 років.

Як повідомлялося раніше, Демі Роуз є відомою моделлю нижньої білизни. Крім моделінгу, вона також займається музикою і називає себе початківцям діджеєм.

Популярною вона стала завдяки сторінці в Instagram, підкоривши інтернет-простір розкішними і зухвалими вигинами свого тіла, які вона демонструє в рекламі нижньої білизни і купальників.

Демі Роуз, як і мільйони людей по всьому світу сидить на карантині, але щоб шанувальники не забували про неї, модель ділитися своїми спокусливими знімками в мережі. Вона публікує старі фотосети, а також показує, як проводить свій час.

На днях на її сторінці з'явилося фото, на якому дівчина постала в спортивному вбранні, який вигідно підкреслив кожен вигин її пишної фігури. Наряд чарівної красуні складався з топа яскравого салатового відтінку і спортивної курточки. Топік натянулся настільки, що, здається, ще трохи і тканина не витримає від напору її неймовірних розмірів.

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