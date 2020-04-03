Американська зірка, світська левиця Кім Кардашьян порадувала шанувальників знімком з сестрами

Зірка сумує за своїм сестрам, адже зараз під час карантину всі знаходяться на самоізоляції, пише Politeka.net.

На старому фото Кім постала в бежевому топі, який обтягнув її красиві груди. Спідничка зі зміїним принтом була на тонкій талії знаменитості.

Нижня частина одягу мала довгий виріз, який відкривав вид на стрункі ніжки Кім. Вона виставила вперед одну з них, засвітивши прозорі туфельки.

Зачіска Кім - довгий рівний хвіст, а макіяж - чорні вії і глянсові губи, які вона зробила качечкою.

Сестри красуні: Кайлі Дженнер, Кортні і Кім Кардашьян були в обтягуючих сукнях, які підкреслили їх ідеальні форми. Так і хочеться сказати: "Ох, які ципочки".

Дане фото було зроблено у ванній кімнаті ресторану, про що Кім написала в пості. При цьому зірка з жалем відзначила, що їй дуже шкода, адже їх сестри Кендалл не було з ними.

За 15 годин пост зібрав більше двох мільйонів лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі оцінили зовнішність зірок, вони написали, що ті виглядають просто чудово і висловили надію - скоро карантин закінчиться і сестри знову зберуться разом.

Нагадаємо, Кім Кардашьян позувала з подругами, притулившись до однієї з них груддю. Фото вийшло ідеальним.

Зірка позувала в сукні шоколадно-білих кольорів. Наряд не мав глибокого декольте, але при цьому відмінно підкреслив тонку талію знаменитості, а також пишні стегна.

Кардашьян розпустила довге хвилясте волосся і подивилася в камеру. Зірка посміхалася, на її обличчі був макіяж в її стилі: пишні вії і глянсові губи коричневого відтінку.

Нагадаємо, що бесстыдница Кардашьян в білизна-невидимці виставила напоказ розкішні форми: «Самий сік».

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