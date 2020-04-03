Американская звезда, светская львица Ким Кардашьян порадовала поклонников снимком с сестрами

Звезда скучает по своим сестрам, ведь сейчас во время карантина все находятся на самоизоляции, пишет Politeka.net.

На старом фото Ким предстала в бежевом топе, который обтянул ее красивую грудь. Юбочка со змеиным принтом была на тонкой талии знаменитости.

Нижняя часть одежды имела длинный вырез, который открывал вид на стройные ножки Ким. Она выставила вперед одну из них, засветив прозрачные туфельки.

Прическа Ким - длинный ровный хвост, а макияж - черные ресницы и глянцевые губы, которые она сделала уточкой.

Сестры красотки: Кайли Дженнер, Кортни и Хлоя Кардашьян были в обтягивающих платьях, которые подчеркнули их идеальные формы. Так и хочется сказать: "Ох, какие цыпочки".

Данное фото было сделано в ванной комнате ресторана, о чем Ким написала в посте. При этом звезда с сожалением отметила, что ей очень жаль, ведь их сестры Кендалл не было в тот раз с ними.

За 15 часов пост собрал более двух миллионов лайков и много комментариев.

Пользователи сети оценили внешность звезд, они написали, что те выглядят просто чудесно и высказали надежду - скоро карантин закончится и сестры снова соберутся вместе.

Напомним, Ким Кардашьян позировала с подругами, прижавшись к одной из них грудью. Фото получилось идеальным.

Звезда позировала в платье шоколадно-белых цветов. Наряд не имел глубокого декольте, но при этом отлично подчеркнул тонкую талию знаменитости, а также пышные бедра.

Кардашьян распустила длинные волнистые волосы и посмотрела в камеру. Звезда улыбалась, на ее лице был макияж в ее стиле: пышные ресницы и глянцевые губы коричневого оттенка.

Напомним, что бесстыдница Кардашьян в белье-невидимке выставила напоказ роскошные формы: «Самый сок».

А еще Politeka писала, что Ким Кардашьян в латексе померилась сочными формами с бесстыжей сестричкой: двойное удовольствие.

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