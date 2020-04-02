У Роуз завжди є на що подивитися

Британська модель та інстадіва Демі Роуз, яку називають юною Кім Кардашьян, поділилася відвертим фото

Свіжий знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото дівчина постала в спокусливій квітчастій сукні з глибоким декольте. Модель забула одягнути білизну, тому її пишні форми буквально вивалювалися з сукні. Крім цього, Роуз оголила ніжку, виставивши її трохи вперед.

«Якщо я тобі знадоблюся, я буду вдома», - загадково підписала вона пост.

За півдня фотографія Роуз зібрала майже 400 тисяч лайків. В коментарях шанувальники інстадіви захоплюються її красою.

«Яка ти чудова жінка», «Вау, ти виглядаєш так добре», «Принцеса», «Могутня леді», «Королева», «Ви дійсно красиві всередині і зовні», «Красива, абсолютно чудова», - пишуть користувачі мережі.

До речі, судячи з геолокації, Демі Роуз знаходиться у себе на батьківщині – у Британії.

Раніше ми писали, що на одному з останніх фото Роуз покрасувалася біля холодильника в рожевій білизні. Вона повернулася спиною до фотографа, щоб показати самий соковитий вигляд ззаду. «П'яту точку» можна було добре розглянути, адже на Демі були стрінги і пояс. Образ доповнили спокусливі локони.

Нагадаємо, що безсоромна Демі Роуз помірялась неосяжними формами з гарячою подружкою: "Бомба".

Як повідомляла Politeka, соковита Демі Роуз відтопирила свою гордість і похвалилася видом ззаду: ніякий фотошоп не потрібен.

Також Politeka писала, що гаряча Демі Роуз ледве вмістила значні принади в латексному корсеті: "Супергероїня".