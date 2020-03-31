Відома британська модель Демі Роуз, яку називають "Юної Кардашьян", показала нове фото в Instagram

На фото Роуз позує в корсеті або дуже коротенькій сукні з латексу. Демі доповнила образ чокером і підвіскою у вигляді сердечка. Волосся у неї були на цей раз розпущені, а на тлі нічого не видно, так як знімок студійний, швидше за все. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я б хотіла бути супергероєм, щоб я могла бити по п**е Корону", - написала Демі під фото.

Фанати встигли поставити майже 200 тисяч лайків і написали безліч коментарів. У них користувачі відзначали красу дівчини, а також те, що вона обов'язково б змогла перемогти в сутичці.

Раніше ми повідомляли, що британська модель і инстадива Демі Роуз, яку називають юної Кім Кардашьян, постала в одній нижній білизні.

Так, на одному з останніх фото модель покрасувалася в рожевій білизні. Вона повернулася спиною до фотографа, щоб показати самий соковитий вигляд ззаду.

П'яту точку можна було добре розглянути адже на Деми були трусики-бікіні.

Тонкі лямки від білизни тяглися до пояса на талії.

Попереду Роуз прикривала ніжна, оксамитова тканина.

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