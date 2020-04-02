У Роуз всегда есть, на что посмотреть

Британская модель и инстадива Деми Роуз, которую называют юной Ким Кардашьян, поделилась откровенным фото

Свежий снимок она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото девушка предстала в соблазнительном цветастом платье с глубоким декольте. Модель забыла надеть белье, поэтому ее пышные формы буквально вываливались из платья. Кроме этого, Роуз оголила ножку, выставив ее немного вперед.

«Если я тебе понадоблюсь, я буду дома», - загадочно подписала она пост.

За полдня фотография Роуз собрала почти 400 тысяч лайков. В комментариях поклонники инстадивы восхищаются ее красотой.

«Какая ты великолепная женщина», «Вау, ты смотришься так хорошо», «Принцесса», «Могущественная леди», «Королева», «Вы действительно красивы внутри и снаружи», «Красивая, абсолютно великолепна», - пишут пользователи сети.

Кстати, судя по геолокации, Деми Роуз находится у себя на родине – в Британии.

Ранее мы писали, что на одном из последних фото Роуз покрасовалась возле холодильника в розовом нижнем белье. Она повернулась спиной к фотографу, чтобы показать самый сочный вид сзади. «Пятую точку» можно было хорошо рассмотреть, ведь на Деми были стринги и поясок. Образ дополнили соблазнительные локоны.

Напомним, что бесстыжая Деми Роуз померялась необъятными формами с горячей подружкой: "Бомба".

Как сообщала Politeka, сочная Деми Роуз оттопырила свою гордость и похвасталась видом сзади: никакой фотошоп не нужен.

Также Politeka писала, что горячая Деми Роуз еле вместила внушительные прелести в латексном корсете: "Супергероиня".