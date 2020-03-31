Британська модель і інстадіва Демі Роуз, яку називають юною Кім Кардашьян, постала в одній нижній білизні
Красуня часто розбурхує свідомості своїх прихильників, публікуючи відверті фото, пише Politeka.net.
Так, на одному з останніх фото модель покрасувалась в рожевій білизні. Вона повернулася спиною до фотографа, щоб показати найсоковитіший вигляд ззаду.
П'яту точку можна було добре розглянути адже на Деми були трусики-бікіні.
Тонкі лямки від білизни тяглися до пояса на талії.
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Попереду Роуз прикривала ніжна оксамитова тканина.
Зірка розпустила хвилясте волосся і подивилася вдалину з-під пишних вій. Також вона розплющила пухкі губи.
Модель позувала біля відкритого холодильника.
"Коли єдине, що стоїть на порядку денному, - це повернення до холодильника", - підписала Демі відвертий кадр.
Користувачі мережі були вражені образом кумира, один з них написав: "Яка крихітка!"
Варто відзначити, що зараз у багатьох країнах введений карантин у зв'язку з пандемією коронавіруса, через що людям настійно рекомендується не виходити на вулицю.
Нагадаємо, Демі Роуз позувала в одній чорній футболці з золотим написом. Одяг підкреслив пишні груди зірки і її тонку талію.
Довжина футболки дозволила помилуватися стрункими ніжками і пишними стегнами.
Шкіра блищала під впливом фотоспалаху.
Раніше повідомлялося, що Демі Роуз позувала разом з подругою.
Зірка в одному купальнику, який ледь утримує її значні форми.
А оскільки знімок модель розмістила в Сторіс, її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати відкрито. Мабуть, всі компліменти посипалися в особисті повідомлення знаменитості.
Нагадаємо також, що Демі Роуз постала в спортивному вбранні, яке вигідно підкреслило кожен її вигин. Наряд чарівної красуні складався з топа яскравого салатового відтінку і спортивної куртки.
Нагадаємо, апетитна Демі Роуз відтягнула купальник і показала свої принади у всій красі
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