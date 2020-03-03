Британская модель и инстадива Деми Роуз, которую называют новой Кардашьян, порадовала поклонников откровенным образом
Звезда Инстаграма опубликовала снимок, на котором предстала в коротком топе, пишет Politeka.net. Белый верх был настолько короткий и узкий, что из-под него едва не вываливались прелести модели. Топик натянулся, и, казалось, сейчас разорвется.
Также на Деми были короткие джинсовые шорты с высокой посадкой, которые подчеркнули талию знаменитости.
Кроме выдающихся форм нельзя не обратить внимания на упругие пресс и пятую точку Роуз.
Девушка позировала на улице посреди зеленых растений и зданий. Она приподняла голову и прикрыла глаза. На лице выделялись пышные ресницы, блестящие тени на веках и глянцевые губы.
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Деми прикоснулась к себе и приоткрыла губы. Вид ее был очень горячим и в то же время нежным.
В ушах красотки блестели сережки, которые стало видно благодаря тому, что она убрала волосы назад.
"Солнечные поцелуи 🥰 @fashionnova fashionnovapartner", - подписала откровенное фото звезда.
За 10 часов пост Деми получил более 400 лайков и много комментариев.
Пользователи сети восхитились красотой звезды, в частности ее формами, соблазнительной внешностью и при этом невинным личиком.
Напомним, Деми Роуз предстала в розовом платье с глубоким вырезом.
Девушка сидела, наклонив немного голову, и держа в руках стакан с каким-то напитком.
На лице Деми, как всегда, выделялись черные брови и пышные ресницы.
На шее модели блестело украшение, в ушах сверкали сережки.
Подруги звезды на фото тоже смотрели в камеру и улыбались.
Ранее мы писали, что Деми Роуз позировала в прозрачном наряде без белья, демонстрируя на камеру свои лучшие и роскошные места. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.
«На это можно смотреть вечно», «идеальный вид», «бомба!», «вот это роскошное тело! Так держать», - написали пользователи сети.
Напомним также, что Деми Роуз позировала перед камерами журналистов, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону. Она блистала в роскошном вечернем платье.
Напомним, молодая копия Кардашьян затянула свои мячи тонким шелком.
Как сообщала Politeka, платье Деми Роуз предательски открыло непристойные места: рассмотреть можно все.
Также Politeka писала, что молодая копия Кардашьян засветила свои булочки в прозрачной сетке.